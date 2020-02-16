Начальник координационного центра Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о деталях конфликта, который произошел между американскими военнослужащими и местным населением 12 февраля в провинции Хасеке на севере страны.

Начальник координационного центра Вооруженных сил РФ в Сирии генерал-майор Яков Резанцев рассказал о деталях конфликта, который произошел между американскими военнослужащими и местным населением 12 февраля в провинции Хасеке на севере страны.Все началось с того, что сирийские военные остановили на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо воинскую колонну США, отклонившуюся от маршрута. Американцам пытались запретить проезд через Харбат-Хамо. Возникла перебранка, после чего военнослужащие США открыли беспорядочную стрельбу по местным жителям: женщинам, детям, старикам. Причем ни у кого из них оружия не было. В результате погиб 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад, еще один местный житель получил ранения.Как сообщил Резанцев, американцы, в нарушение всех договоренностей, отклонились от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, и захотели проехать через Харбат-Хамо. Кроме того, на блокпосту одна из машин коалиции застряла на обочине, а вторая сломалась.Конфликт удалось прекратить благодаря российским военным: они вывели американскую колонну к пункту базирования. При этом американцы сами обратились к россиянам за экстренной помощью, указал генерал.Резанцев добавил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично. "Вели они себя не совсем правомерно", — приводит слова российского генерала РИА Новости. Военные США продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению, добавил он.После визита непрошеных гостей в деревне прошел импровизированный митинг протеста, на который собрались около тысячи человек.Со своей стороны, отец погибшего мальчика Халид Бари Аль Мухаммад заявил, что Сирия "страдает не только от боевиков, она страдает и от американской оккупации".