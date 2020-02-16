Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в интервью телеканалу NHK объявил о новой фазе переговоров с Россией касательно заключения мирного договора между странами.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в интервью телеканалу NHK объявил о новой фазе переговоров с Россией касательно заключения мирного договора между странами. Как рассказал министр, о своих мыслях по проблеме он рассказал главе МИД России Сергею Лаврову на полях Мюнхенской конференции по безопасности.По словам Тосимицу Мотэги, тон дискуссий стал более позитивным, и обсуждение продолжится во время предстоящего визита Лаврова в Токио. "Сроки оговариваются", — пояснил министр.Япония считает, что стороны "последовательно продвигаются вперед". В свою очередь, Лавров предложил Мотэги во время следующей встречи обсудить еще несколько вопросов, представляющих взаимный инетерес, пишет РИА Новости.Япония стремится вернуть под свой суверенитет южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В Москве считают, что указанные территории были получены СССР по итогам победы во Второй мировой войне, и их госпринадлежность сомнению не подлежит.