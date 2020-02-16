Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала слова протоиерея Дмитрия Смирнова некрасивыми и неправильными, сообщает РИА Новости. Комментируя высказывание Смирнова, назвавшего женщин, состоящих в гражданском браке, бесплатными проститутками, Лахова отметила, что каждый защищает свои ценности.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова назвала слова протоиерея Дмитрия Смирнова "некрасивыми и неправильными", сообщает РИА Новости. Комментируя высказывание Смирнова, назвавшего женщин, состоящих в гражданском браке, "бесплатными проститутками", Лахова отметила, что каждый защищает свои ценности. Под ценностями Лахова подразумевает традиционную семью, уточняет агентство.Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества "OrthodoxBRO" назвал женщин, состоящих в так называемом "гражданском браке", бесплатными проститутками.Лахова, считая, что протоиерей грубо и неожиданно для церкви оскорбил немало женщин, тем не менее отмечает, что таким способом Смирнов защищает традиционную семью, освященную узами брака.С ее словами согласен заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с корреспондентом ТАСС Кипшидзе указал, что церковь стоит на стороне законного брака и сопереживает женщинам, которые становятся жертвами безответственности мужчин. "Это, скорее, упрек мужчинам, которые боятся регистрировать брак", – считает Кипшидзе. При этом церковь стоит на стороне женщин, желающих оформить отношения.