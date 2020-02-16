Идея президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму осенью 2020 года российский сенатор Алексей Пушков назвал мечтами сродни полетам на Марс.

Идея президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму осенью 2020 года российский сенатор Алексей Пушков назвал мечтами сродни полетам на Марс.Политика – это искусство возможного, а не мечты о невозможном, и Зеленский находится вне реальной политики со своей идеей о выборах. С тем же успехом он может мечтать о полете Украины на Марс, написал Пушков в твите.Удивился заявлению Зеленского и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Виктор Водолацкий. Это абсурдно, смешно, подчеркнул политик. Россия не позволит проводить выборы на своей территории, а Крым стал российским регионом по всем канонам международного права. Даже госсекретарь США Майк Помпео признал, что вопрос по Крыму закрыт.Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предложил Зеленскому подать заявку, ведь Россия не препятствует открытию избирательных участков других государств на своей территории, передает РИА Новости.Зеленский заявил о намерении провести выборы осенью 2020 года по всей Украине, включая ЛНР и ДНР, а также в Крыму на Мюнхенской конференции по безопасности.