Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу улыбаются и жмут руки. Встреча на полях Мюнхенской конференции по безопасности планировалась на воскресенье, но состоялась уже в субботу. Еще одна пройдёт в понедельник, и тогда решится, будет ли встреча на высшем уровне.

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу улыбаются и жмут руки. Встреча на полях Мюнхенской конференции по безопасности планировалась на воскресенье, но состоялась уже в субботу. Еще одна пройдёт в понедельник, и тогда решится, будет ли встреча на высшем уровне.С российским, а затем и с турецким коллегой в Мюнхене встретился и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Речь шла о самом проблемном."Мы говорили о ситуации в Сирии, в Идлибе. Мы очень обеспокоены. Если военные действия не прекратятся, региону грозит гуманитарная катастрофа. Я уже сказал моему российскому коллеге: мы ожидаем, что Россия используется свое влияние на режим Асада, чтобы эти атаки прекратились. Если же этого не произойдет, то из Идлиба хлынет еще больший поток беженцев. В этом никто не заинтересован. Поэтому я надеюсь, что предстоящие переговоры между Россией и Турцией на следующей неделе приведут к улучшению ситуации, и гуманитарная катастрофа будет предотвращена", — заявил Хайко Маас.Встречи на Мюнхенской конференции по безопасности проходят на фоне обострения в сирийском Идлибе. Российский военно-дипломатический источник сообщил, что Анкара перебрасывает в зону деэскалации военных и технику. А под видом турецких военнослужащих, в боевых действиях против сирийских правительственных войск участвуют боевики сразу нескольких террористических группировок.Наибольшее беспокойство, как сообщается, вызывают случаи применения боевиками переносных зенитно-ракетных комплексов. Фактически это означает, что турецкая сторона поставила террористам американские ПЗРК, заявляет военно-дипломатический источник.Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, отметил, что террористы в Идлибе используют гражданское население в качества живого щита. Он добавил, что контакты между Россией и Турцией на уровне экспертов, дипломатов, военных продолжаются. Задача – найти пути выполнения договоренностей по Идлибу.Президент Турции потребовал отвода сирийской армии в Идлибе. Иначе Турция до конца февраля силой их оттеснит. Между тем, в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что на территории идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Подчеркивается, что российская сторона продолжает придерживаться положений Меморандума о взаимопонимании, принятого в октябре прошлого года.