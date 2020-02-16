Команда Alpha Tauri презентовала болид Формулы-1 на предстоящий сезон 2020 года. Машина получил название AT01, а ее ливрея выполнена в бело-синих цветах. Презентация состоялась в австрийском Зальцбурге.

Команда Alpha Tauri презентовала болид Формулы-1 на предстоящий сезон 2020 года. Машина получил название AT01, а ее ливрея выполнена в бело-синих цветах. Презентация состоялась в австрийском Зальцбурге.Ранее команда выступала в "королевских гонках" под названием Toro Rosso. Пилотами коллектива по-прежнему будут 25-летний российский гонщик, уроженец Уфы Даниил Квят и 24-летний француз Пьер Гасли.Dropping the hottest new livery on the @f1 grid