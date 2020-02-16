Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в американском городе Солт-Лейк-Сити.Уроженец Воркуты преодолел дистанцию за рекордные одну минуту 5,69 секунды. Вторым стал голландец Кьелд Нёйс (1.06,730), его соотечественник Томас Крол (1.06,749) замкнул тройку лидеров. Другой россиянин Руслан Мурашов стал девятым, а Виктор Муштаков – 12-м.Россиянка Наталья Воронина с мировым рекордом завоевала золотую медаль в забеге на 5000 метров, 25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за шесть минут 39,021 секунды, Ольга Фаткулина взяла серебро на дистанции 1000 метров, а мужская сборная в лице Александра Румянцева, Данила Семерикова Сергея Трофимова заняла третье место в командной гонке.Таким образом, сборная России с десятью наградами занимает второе место в неофициальном медальном зачете. Российские конькобежцы завоевали три золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали, лидируют нидерландцы (4-4-1), третье место у канадцев (2-1-3). Чемпионат мира завершится в ночь на 17 февраля.