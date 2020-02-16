Английский клуб Манчестер Сити, отстраненный на два года от участия в еврокубках за финансовые манипуляции, может быть подвергнут дополнительным наказаниям. Речь идет о чемпионстве горожан в английской премьер-лиге в сезоне-2013/14, которое теперь вызывает много вопросов.

Английский клуб "Манчестер Сити", отстраненный на два года от участия в еврокубках за финансовые манипуляции, может быть подвергнут дополнительным наказаниям. Речь идет о чемпионстве "горожан" в английской премьер-лиге в сезоне-2013/14, которое теперь вызывает много вопросов.Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.В сезоне-2013/14 "Манчестер Сити" опередил "Ливерпуль" всего на два балла, заняв первое место в чемпионате Англии. Лишившись очков за нарушение Fair Play, "горожане" потеряют и титул чемпиона страны-2014.