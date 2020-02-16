Мюнхенская конференция по безопасности собрала не только президентов и министров. На площадке выступил и глава Фейсбука Марк Цукерберг.

Мюнхенская конференция по безопасности собрала не только президентов и министров. На площадке выступил и глава Фейсбука Марк Цукерберг. Он говорил о важности безопасного хранения данных пользователей, и что интернет должен остаться местом, где каждый может открыто выражать свои взгляды, сообщает телеканал "Россия 24".