В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Монреаль Канадиенс на льду домашней арены Белл-центр в овертайме проиграл команде Даллас Старз – 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:1).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" на льду домашней арены "Белл-центр" в овертайме проиграл команде "Даллас Старз" – 3:4 (1:0, 2:2, 0:1, 0:1).У хозяев льда голами отметились Йоэль Армиа (2-я минута), Джордан Уил (24) и Ник Казинс (27), а у победителей две шайбы забросил Тайлер Сегин (36, 62) и по одной – Маттиас Янмарк (30) и Блейк Комо (50).Российский нападающий "Канадиенс" Илья Ковальчук отыграл 16 минут 54 секунды, но результативными действиями не отметился.Форвард "Старз" Денис Гурьянов провел на льду 14 минут 36 секунд, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "-1", его одноклубник Антон Худобин остался в запасе, а Александр Рудулов пропустил игру из-за травмы."Даллас" одержал четвертую победу кряду и с 73 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Монреаль", потерпевший поражение в четвертой игре подряд, расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 62 очка.