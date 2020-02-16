Маршал Халифа Хафтар не является сепаратистом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Хафтар — это не символ сепаратизма, это признанная мировым сообществом, включая участников берлинской конференции и Совет безопасности, сторона в конфликте, — пояснил Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Маршал Халифа Хафтар не является сепаратистом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хафтар — это не символ сепаратизма, это признанная мировым сообществом, включая участников берлинской конференции и Совет безопасности, сторона в конфликте", — пояснил Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля. Слова высокопоставленного российского дипломата цитирует РИА Новости.Лавров напомнил, что генерал Хафтар и возглавляемая им Ливийская национальная армия признаны стороной в ливийском конфликте Советом Безопасности ООН. Этот же орган призвал Хафтара, а также главу правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа соблюдать режим прекращения огня, начать политический процесс, решать вопросы экономической жизни страны.Говоря о разрушении государства Ливия, глава российского МИД напомнил, что оно произошло в результате "абсолютно незаконной акции, предпринятой Североатлантическим альянсом в 2011 году".Ливия фактически перестала функционировать как единое государство после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас в стране царит двоевластие.