Участник демонстрации, направленной против конференции по безопасности в Мюнхене, облил себя бензином и с зажигалкой в руках шел до площади Карлсплац, сообщила баварская полиция твитом.

Участник демонстрации, направленной против конференции по безопасности в Мюнхене, облил себя бензином и с зажигалкой в руках шел до площади Карлсплац, сообщила баварская полиция твитом.Правоохранители вмешались, мотивы этого человека пока не понятны. Он наглотался ядовитых паров, и полицейские отправили его в больницу.Митинг против НАТО и войны идет параллельно с конференцией. Активисты движения хотят обратить внимание на проблемы в сфере безопасности, которым попустительствует Запад, и требуют закрыть авиабазу Рамштайн — штаб-квартиру ВВС США на севере Германии, откуда ведется управление военными дронами.Всего на акцию вышли более 80 партий и организаций.В Мюнхене усилено полицейское патрулирование, на дежурство в город вышли около 4 тысяч полицейских, передает РИА Новости.