В Шведском округе Норботтен лось, испугавшийся автомобиля, напал на машину, разбил фару и помял капот.

В Шведском округе Норботтен лось, испугавшийся автомобиля, напал на машину, разбил фару и помял капот.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Alexandra Henell (@alexandrahenell) 13 Фев 2020 в 9:53 PSTСидевшая за рулем автомобиля 24-летняя Александра Хенелл рассказала изданию NRK, что очень испугалась и кричала, однако теперь она счастлива, что смогла снять происшествие на видео."Моим друзьям нравится пересматривать это видео с лосем, и их очень забавляет моя эмоциональная реакция", — рассказала она.