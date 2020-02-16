Православный календарь указывает, что 17 февраля, нарду с прочими, отмечается церковный праздник почитания святого Николая Студита. В народе этот день называли созвучно – Никола Студеный, и готовились к метелям и морозу.

Православный календарь указывает, что 17 февраля, нарду с прочими, отмечается почитания святого Николая Студита. В народе этот день называли созвучно – Никола Студеный, и готовились к метелям и морозу.История святогоНиколай Студит, известный также под прозванием Исповедник,был направлен в Студийский монастырь уже в десятилетнем возрасте. Он закончилмонастырское училище, после чего постригся в монахи.Николай вместе с Феодором Студитом, которого православные вспоминают, выступал в защиту иконопочитания. Соответственно, когда в мирецарили иконоборческие нравы, они страдали за свои убеждения.Николая Студита пытали и бросили в тюрьму по приказу византийскогоимператора Льва VАрмянина. После его смерти святой направился в монастырь близ Константинополя,однако вновь подвергся гонениям иконоборцев.Наконец его поставили игуменом Студийской обители. Однакоспустя три года Николай отказался от почетной должности, поскольку его душапросила аскезы в виде молчания.Никола Студеный: обычаи и приметыВ память о святом и по созвучию с его именем на Руси 17февраля называли Николой Студеным. Удивительно, но чаще всего это названиеоказывалось говорящим – редкий год праздник обходился без морозов. Считалось,что если удастся избежать стужи, то тогда придет снегопад.Метель обещали и еловые ветки, если они сгибаются ближе кземле. Если цвет леса стал темнее обычного, значит приближается оттепель. Астелящийся по земле туман сулит сразу и то, и другое. Если же туман стоитвысоко, то ждать стоит ясную погоду.Что нельзя делать 17 февраляНародные суеверия сохранили несколько важных запретов наэтот день. Так, считалось, что не стоит сегодня стричь ногти и волосы. Такжебеду можно было накликать на себя мытьем.Крестьяне опасались также ходить в лес. Они верили, что узверей в этот день свой праздник, на котором те устраивают игрища и крайнеагрессивно относятся к пришлым людям. Похожий запрет действовал и . Поэтомы сегодняшний день получил еще одно народное название –Волчий сват.МолитвыНародная молва приписывает Николая Студиту дар исцеления.Поэтому святому молились, прося избавить от болезней. Кроме того, молитвыНиколаю возносили те, кто в этот день собирался в дальний путь. Считалось, что этопоможет избежать подстерегающих путешественника опасностей.Именины 17 февраляАвраамий,Александр,Алексей,Андрей,Анна,Аркадий,Борис,Василий,Георгий,Дмитрий,Евагрий,Евстафий,Екатерина,Иадор,Иасим,Иван,Иосиф,Исидор,Кирилл,Коприй,Мария,Мефодий,Михаил,Николай,Петр,Рафаила,Серафим,Сергей,Фалалей,Феоктист,Федор,Юрий.