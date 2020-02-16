Врио главы Чувашии Олег Николаев пока не делал никаких заявлений об участии в выборах, сообщил его пресс-секретарь Александр Кузин. На данный момент обсуждаются только организационные аспекты мероприятия. И если такое решение будет принято, о нем сообщат официально.

Врио главы Чувашии Олег Николаев пока не делал никаких заявлений об участии в выборах, сообщил его пресс-секретарь Александр Кузин. На данный момент обсуждаются только организационные аспекты мероприятия. И если такое решение будет принято, о нем сообщат официально.Перед этим в телеграм-каналах и блогах появилась информация, что на выборы 13 сентября Николаев пойдет самовыдвиженцем, передает ТАСС.29 января президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Игнатьев стал героем множества скандальных публикаций после того, как заставил офицера МЧС попрыгать за ключами от новой машины. За это чиновника исключили из партии "Единая Россия". Врио руководителя республики был назначен Николаев.