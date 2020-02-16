Биатлонист из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, в отличие от партнеров по команде, не стал критиковать россиянина Александра Логинова, выигравшего спринт на чемпионате мира в Италии. По мнению норвежца, спортсмен из России заслуженно победил в гонке.

Биатлонист из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, в отличие от партнеров по команде, не стал критиковать россиянина Александра Логинова, выигравшего спринт на чемпионате мира в Италии. По мнению норвежца, спортсмен из России заслуженно победил в гонке."У Логинова было темное прошлое, связанное с употреблением запрещенных препаратов. Но теперь он соревнуется со всеми в равных условиях. Мы должны уважать правила и признать, что в гонке он оказался лучше нас", – цитирует Кристиансена NRK.Напомним, что ранее многие скандинавские спортсмены высказались против выступления Логинова на чемпионате мира, вспоминая его отстранение за употребление допинга.