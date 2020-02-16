В полуфинале Клубного чемпионата мира по пляжному футболу московский Спартак обыграл столичный Локомотив со счетом 3:1. Турнир проходит на арене Мегаспорт в Москве и завершится в воскресенье, 16 февраля.

В полуфинале Клубного чемпионата мира по пляжному футболу московский "Спартак" обыграл столичный "Локомотив" со счетом 3:1. Турнир проходит на арене "Мегаспорт" в Москве и завершится в воскресенье, 16 февраля.У победителей голами отметились Мохамад Ахмадзаде (20-я минута), Федор Земсков (32) и Алексей Макаров (36), а у железнодорожников единожды отличился Хамида Бехзадпура (34).Таким образом, "красно-белые" вышли в финал турнир, где им будет противостоять португальская "Брага", а "Локомотив" в матче за третье место сыграет с японской командой "Токио Верди".Стоит отметить, что ранее "Спартак" встречался с "Брагой" на групповом этапе, тогда встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу российской команды.