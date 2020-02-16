Подруга задержанного во Франции скандально известного художника-акциониста из России Петра Павленского также помещена под стражу, сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

Подруга задержанного во Франции скандально известного художника-акциониста из России Петра Павленского также помещена под стражу, сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.Ранее сообщалось, что Павленский выложил в интернет секс-видео и фрагменты переписки, в которых, как утверждал акционист, фигурирует кандидат в мэры Парижа от партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво. Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием. Сам Гриво после обнародования видео объявил о прекращении своей предвыборной кампании.Задержанная 29-летняя женщина – уроженка Меца на северо-востоке Франции. По ее признанию, состоит в связи с Павленским с января прошлого года. Ее обвиняют во вторжении в частную жизнь и «распространении без согласия лица сексуальных материалов».