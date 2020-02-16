Заявление в полицию мужчина написал в надежде на то, что его приятели не будут установлены, а телефон, в рамках возбужденного уголовного дела, будет изъят из ломбарда и возвращен ему...

Оперативники Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали подозреваемого в заведомо ложном доносе о совершении в отношении него преступления.В полицию поступило обращение от 47- летнего приезжего мужчины о том, что четверо неизвестных на улице Героев Панфиловцев похитили его мобильный телефон, нанесли телесные повреждения, также заявитель назвал приметы напавших на него злоумышленников.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых, оказалось, что это знакомые заявителя, которые пояснили, что телефон был сдан в ломбард. Заявление в полицию мужчина написал в надежде на то, что его приятели не будут установлены, а телефон, в рамках возбужденного уголовного дела, будет изъят из ломбарда и возвращен ему.Следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56