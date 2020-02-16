Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров в рамках минского формата использовал английский язык. Об этом в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 рассказал советник Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телефонных переговоров в рамках минского формата использовал английский язык. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал советник Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков."Предпочитал во время телефонных переговоров по минскому формату использовать английский язык. И тогда с нашей стороны привлекался переводчик английского языка", — сообщил Садыков.Он также вспомнил, как отреагировал президент РФ Владимир Путин, когда переводчик ошибся. "Случайно уже из-за усталости перепутал, назвал не ту страну. Он повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно", — вспомнил Садыков.