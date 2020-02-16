В индийском штате Пенджаб в результате пожара, вспыхнувшего в развозившем школьников после занятий автофургоне, погибли четверо из 12 находившихся в нем детей.

В индийском штате Пенджаб в результате пожара, вспыхнувшего в развозившем школьников после занятий автофургоне, погибли четверо из 12 находившихся в нем детей.После возгорания водитель сбежал с места происшествия, помощь детям оказали работавшие на поле у дороги люди, передает ТАСС. Им удалось вытащить из горящей машины восемь учащихся. Причины трагедии пока не выяснены. Полиция ведет расследование, сбежавшего водителя ищут.