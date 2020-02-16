На телеканале Россия 1 совместно с экспертами Роскачества вышел очередной выпуск проекта Тест. Ведущие Евгений Рыбов и Наталия Медведева с помощью специалистов исследовали товары, представленные на российском рынке. Пришло время разобраться, что нам продают, а также развенчать популярные мифы. На этот раз глубокой проверке подверглись фарш и популярные модели микроволновых печей.

На телеканале "Россия 1" совместно с экспертами Роскачества вышел очередной выпуск проекта "Тест". Ведущие Евгений Рыбов и Наталия Медведева с помощью специалистов исследовали товары, представленные на российском рынке. Пришло время разобраться, что нам продают, а также подтвердить или развенчать популярные мифы. На этот раз глубокой проверке подверглись фарш и популярные модели микроволновых печей.Мясной фарш: чем заводской продукт отличается от домашнегоНекоторые предпочитают делать фарш в домашних условиях, используя ингредиенты, в которых уверены сами. В то же время магазины предоставляют возможность сэкономить на этом время и приобрести готовую продукцию.Проверены пять торговых марок фарша, изготовленные из говядины и свинины. В их числе производители "Окраина", "Ремит", "Останкино", "Черкизово", "Мираторг". Их проверили по следующим показателям: органолептика, содержание антибиотиков, микробиология, соединительная ткань, консерванты.Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что при выборе фарша в магазине необходимо обратить внимание на температуру хранения продукции. Те параметры, которые торговая марка указала на упаковке, должны соответствовать цифрам на термодатчике в холодильнике. В противном случае покупателя ожидает риск приобретения некачественного, а в некоторых случаях небезопасного товара. Мясной фарш должен храниться в магазине при температуре +2 — +6 градусов по Цельсию не более двенадцати часов.Главные мифы о мясном фаршеФарш делают из несвежего мяса. Доцент кафедры продуктов питания животного происхождения Валериан Басов рассказал, чтобы это определить, нужно поместить продукт в кипящую воду. Если в процессе будут выделяться хлопья, это говорит не в пользу свежести фарша.Чаще всего на прилавках можно встретить продукт категории Б, в нем содержится от 60 до 80 процентов мяса. Реже — продукцию категории А, в которой не менее 80 процентов мяса.Опережая результаты исследования можно сказать, что все торговые марки, представленные в исследовании, оказались изготовленными из свежего мяса.Заводской фарш делают из рогов и копыт. Валериан Басов рассказал, что технология изготовления фарша для производства котлет подразумевает измельчение на мясорубке. По словам эксперта, степень измельчения продукта составляет до 8 миллиметров. Ножи могут сломаться, если перекручивать кости, потому в представленном на российском фарше хрящей не имеется.В заводском фарше есть антибиотики. По словам Елены Саратцевой, даже если животное болело и в него вводили лекарство, должна пройти предубойная выдержка, за время которой антибиотик выводится из организма.Результаты исследованияВо всех образцах эксперты не обнаружили пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды. Количество фосфатов и фосфора ни в одной из торговых марок не превысило допустимого уровня. Также не обнаружено консервантов. В целом все образцы безопасны, но у каждого имеются недостатки.Торговая марка "Окраина" отличается плохой органолептикой, суховатой консистенцией.В фарше "Ремит" обнаружены следы антибиотиков, но в количестве, не превышающем пределов нормы."Останкино" не соответствует требованиям микробиологических характеристик. То же самое касается торговой марки "Черкизово". Кроме того, она отличается плохой органолептикой.В "Мираторг" обнаружили грубые соединительные ткани. Консистенция была суховатой и рыхлой.Рейтинг мясного фарша сложился следующим образом:1. "Окраина"2. "Мираторг"3. "Ремит"4. "Останкино"5. "Черкизово"Микроволновые печи: влияют ли излучаемые волны на безопасность едыВ исследовании приняли участие пять торговых марок и их моделей, в числе которых Samsung MG23J5133AM, Panasonic NN-GD38HS, Candy CMXG 25 DCS, Beko MGF 23210 X, Gorenje MMO20DGWII. Их проверили по таким показателям, как защита от излучения, шумность, прозрачность дверцы, устойчивость подставки, работа гриля.Главные мифы о микроволновых печахМикроволновая печь опасна для здоровья. Физик, академик РАЕН Сергей Антипов рассказал, что данное устройство выполняет одну основную функцию — разогревает пищу. Микроволновую печь не нужно "демонизировать". Никакое излучение ни в какой еде не накапливается. Елена Саратцева отметила, что, если бы данное устройство было вредным, его бы не разрешили продавать.Микроволновая печь меняет вкус еды. Заместитель руководителя Роскачества рассказала, что на это влияет сама технология подогрева. Если микроволновая печь греет со всех сторон, то на плите это происходит иначе. Именно это и влияет на разницу во вкусе.Результаты исследованияРиска утечки микроволнового излучения не зафиксировано ни в одном из образцов. Все модели успешно справились с испытаниями на электрическую безопасность. При этом исследование показало, что на сегодня идеальной микроволновой печи не существует — у каждой из торговых марок отмечены отдельные потребительские недостатки.На зеркальной панели Samsung MG23J5133AM остаются отпечатки пальцев.В Panasonic NN-GD38HS решетка для гриля расположена слишком высоко. Кроме того, данная модель имеет шумную работу.Инструкция к микроволновке Candy CMXG 25 DCS не полна. Дверца модели не совсем прозрачна, что не позволяет увидеть процесс разогревания пищи и того, что происходит с продуктом.Beko MGF 23210 имеет неудобную решетку для гриля, а также ее неидеальную работу. Данная модель не отличается практическими свойствами в очистке, имеет маленькую ручку. Подставка микроволновой печи скользит и наклоняется.Обладатели Gorenje MMO20DGWII могут столкнуться со сложностью в ее очистке, запутанном управлении. В данной модели зафиксировано опрокидывание подставки и слишком высокое расположение решетки для гриля.Рейтинг микроволновых печей сложился следующим образом:1. Samsung MG23J5133AM2. Panasonic NN-GD38HS3. Candy CMXG 25 DCS4. Gorenje MMO20DGWII5. Beko MGF 23210Евгений Рыбов и Наталия Медведева провели очередную проверку товаров, представленных на российском рынке. Исследования показали, что достойно быть в доме потребителя, а к чему следует присмотреться.Смотрите проект "Тест", созданный совместно с экспертами Роскачества, каждое воскресенье на телеканале "Россия 1".