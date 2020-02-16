Брюссель должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Брюссель должен отказаться от принципа единогласия при принятии решений, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 16 февраля, Боррель предложил постепенно делать шаги в сторону отказа от этого принципа. "Например, если 25 стран выступают "за", то они должны быть в состоянии принять решение. Иначе наступит паралич", — пояснил он.Сейчас принятие любого решения Евросоюза требует единогласия всех 27 стран — членов сообщества, в связи с чем процесс часто затягивается.Боррель, кроме того, заявил, что ЕС должен научиться говорить на языке силы и начать действовать. "Европа должна развивать аппетит к силе, желание действовать", — подчеркнул он.В этой связи глава европейской дипломатии напомнил, что ближайшее заседание министров иностранных дел 27 стран — членов ЕС пройдет 17 февраля. По мнению Борреля, оно и покажет, сможет ли Евросоюз действовать.В повестке заседания Совета ЕС 17 февраля — конфликт в Сирии, ситуация в Ливии, а также ближневосточное урегулирование, пишет ТАСС.