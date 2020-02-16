Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. Второе и третье место – у французов. Дистанцию в 10 километров без единого промаха российский биатлонист преодолел за 22 минуты и 48 секунд.

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на 10 км на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Он преодолел дистанцию за 22 минуты и 48 секунд, не допустив промахов на огневых рубежах.Александр Логинов стал первым россиянином за 12 лет, который одержал победу в мужской личной гонке на чемпионатах мира! Последний раз это делал Максим Чудов уже в далеком 2008 году. Тоже в спринте.Победа Логинова прервала неудачную для российских биатлонистов серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира.Предыдущую золотую награду на чемпионатах мира россияне завоевывали в мужской эстафете в 2017 году. Второе место в спринте занял француз Фийон Майе, третьим стал его соотечественник легендарный Мартен Фуркад.Однако, некоторые биатлонисты из других стран неоднозначно отреагировали на победу Логинова. Например, швед Самуэльсон, известный своими едкими комментариями в сторону россиян, сказал, что поздравлять Александра не собирается."Нет, нет никаких шансов, что я буду его поздравлять. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, это просто формальность. Я ничего не имею против российского биатлона, я против спортсменов, которые употребляли допинг, а потом возвращаются в спорт и становятся чемпионами мира. Считаю, что система работает неверно", — заявил Самуэльсон.Более того, отличился и один из норвежских братьев Бё. Йоханнес в интервью после гонки тоже нелестно высказался об успехе Логинова. Вряд ли такая фраза красит титулованного биатлониста. Но в любом случае, несмотря все подобные выпады, Александр Логинов принёс своим выступлением радость всем болельщикам.И такая победа стала настоящим глотком воздуха для российского биатлона в нынешнем затянувшемся кризисе.