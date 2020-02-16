В Калининграде прямо на улице мужчина открыл стрельбу по прохожим. Два человека были убиты, нападавший ранен, его отвезли в больницу.

В Калининграде прямо на улице мужчина открыл стрельбу по прохожим. Два человека были убиты. Нападавший ранен, его отвезли в больницу.По предварительным данным, мужчина стрелял по шедшим мимо людям из охотничьего карабина. Два человека получили серьезные ранения и скончались на месте. Злоумышленник попытался покончить с собой.Как сообщил источник в правоохранительных органах, погибли мужчина и женщина, которая была беременна.Сейчас на месте происшествия работают сотрудники регионального управления Следственного комитета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.По данным РИА Новости, убитые были семейной парой. Ранения получил их сын-подросток. ЧП произошло на улице Баранова недалеко от Центрального рынка Калининграда.