В восточной части Индонезии в акватории моря Серам зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр сейсмического события находился в 358 километрах от города Амбон с населением около 356 тысяч жителей, его очаг залегал на глубине 49 километров.

В восточной части Индонезии в акватории моря Серам зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр сейсмического события находился в 358 километрах от города Амбон с населением около 356 тысяч жителей, его очаг залегал на глубине 49 километров.К настоящему моменту информация о пострадавших и разрушениях не поступала, передает ТАСС.