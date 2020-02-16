Официальный представитель МВД Ирина Волк в воскресенье рассказала подробности задержания мужчины, напавшего утром на прихожан храма Святителя Николая в Москве.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в воскресенье рассказала подробности задержания мужчины, напавшего утром на прихожан храма Святителя Николая в Москве. По словам Ирины Волк, у 26-летнего жителя Липецкой области Ефима Ефимова полицейские при обыске изъяли нож, перчатки и пакет с растительным содержимым. Источник ТАСС сообщил позднее, что, по некоторым признакам, в свертке находилась марихуана.Задержанный ранее не был судим. В момент нападения он вел себя неадекватно. Ефимов ранил ножом двух пономарей, их пришлось отправить в больницу. По факту на падения на храм на Бакунинской улице возбуждено уголовное дело о побоях и хулиганстве.