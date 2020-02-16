У расположенного в так называемой зеленой зоне Багдада посольства США упали несколько ракет. После прогремевших взрывов в диппредставительстве сработали сирены.

У расположенного в так называемой "зеленой зоне" Багдада посольства США упали несколько ракет. После прогремевших взрывов в диппредставительстве сработали сирены.Информация о нанесенном ущербе и возможных пострадавших не поступала, передает ТАСС. По данным СМИ, ракетному обстрелу подверглась база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), находящаяся в непосредственной близости от американского посольства.За последние месяцы "зеленая зона" в Багдаде — хорошо укрепленный район, в котором размещены государственные учреждения и иностранные диппредставительства, неоднократно подвергалась атакам, в результате которых были погибшие и пострадавшие среди иракцев.