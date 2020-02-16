Украина потребовала от Ирана немедленной выплаты компенсаций семьям погибших при крушении самолета компании Международные авиалинии Украины.

Украина потребовала от Ирана немедленной выплаты компенсаций семьям погибших при крушении самолета компании "Международные авиалинии Украины" 8 января под Тегераном. Как заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на Мюнхенской конференции по безопасности, Киев также хочет получить доступ к расследованию происшествия."Мы не отступим от требований по PS752", — заявил Пристайко.В субботу главы МИД Украины и Ирана провели встречу на полях конференции, пишет ТАСС. В итоге стороны договорились, что обследование самописцев лайнера пройдет в присутствии украинских экспертов.Позднее участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса PS752 на встрече решили, что министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Зарифу будет направлено письмо с требованием наказания виновных в гибели людей, прозрачности расследования и справедливой компенсации.11 января власти Ирана признали, что Boeing 737 был по ошибке сбит ракетами комплекса ПВО элитных вооруженных сил. При падении лайнера погибли 176 человек.