Мужчина за денежное вознаграждение пытался сбыть Орден Красной Звезды, однако не смог довести свой противоправный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт государственной награды.В полицию поступила информация о том, что в центре столицы неизвестный предлагает к продаже предмет схожий с наградой.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Арбат выявили и задержали подозреваемого – 50-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что мужчина за денежное вознаграждение пытался сбыть Орден Красной Звезды, однако не смог довести свой противоправный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Согласно справке об исследовании изъятая награда признана подлинной государственной наградой СССР. Со слов задержанного, данную медаль он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60