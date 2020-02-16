Юным гражданам также напомнили, что получение паспорта дает не только права, но и возлагает определенные обязанности, которые нужно непременно соблюдать...

Вручение паспортов 14-летним жителям столицы состоялось в отделе МВД России по Лосиноостровскому району.Начальник ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы подполковник полиции Валентин Петров и начальник ОВМ ОМВД России по Лосиноостровскому району г. Москвы майор полиции Вадим Рощин вручили ребятам паспорта гражданина Российской Федерации и обратили внимание на необходимость бережного обращения с документом.Юным гражданам также напомнили, что получение паспорта дает не только права, но и возлагает определенные обязанности, которые нужно непременно соблюдать. Ребят поздравили со вступлением во взрослую жизнь и вручили памятные подарки.Пресс-служба УВД по СВАО(499) 616-06-29