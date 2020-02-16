Сотрудники полиции задержали мужчину, который ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения...

«Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошёл в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи.Полицейские устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Audio Player