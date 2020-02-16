В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра. Животное смогло встать на ноги и уйти в лес, однако позже хищник погиб от полученных ранений. Момент аварии попал на видео, снятое регистратором.

В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра. Животное смогло встать на ноги и уйти в лес, однако позже, по информации центра "Амурский тигр", молодой хищник погиб от полученных ранений.Инцидент произошел поздно вечером 15 февраля неподалеку от села Гоголевка. Тигр возрастом около 4-5 месяцев быстро выскочил на дорогу, и водитель не успел избежать столкновения.Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Сейчас численность его популяции оценивается в 580-600 особей.