Очевидцы предположили, что дама могла находиться под воздействием наркотических веществ или сильнодействующих препаратов. Забег по городским улицам прервало появлением стражей порядка, доставших возмутительницу спокойствия в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В субботу, 15 февраля, неадекватная женщина устроила переполох в Таганроге. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео.Дама полностью обнажилась и в таком виде вышла на улицу. Она бегала по проезжей части и тротуарам, периодически окунаясь в лужи.Свидетели странной выходки женщины предположили, что она могла находиться под воздействием наркотических веществ или сильнодействующих препаратов.В итоге прибывшим стражам порядка удалось задержать возмутительницу спокойствия. По данным СМИ, она была доставлена в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства.