Участковые уполномоченные полиции установили факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы и ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы установили факты фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет.Участковыми уполномоченными полиции совместно с ОпВМ ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержан 30-летний житель 3 микрорайона Зеленограда. Установлено, что мужчина оформил заявление-уведомление о прибытии иностранных граждан и за денежное вознаграждение зарегистрировал их в своей квартире, заведомо зная, что проживать они там не будут.Также в результате проверки сотрудники полиции установили, что 48-летняя жительница 3 микрорайона Зеленограда зарегистрировала на собственной жилплощади иностранных граждан, при этом, не предоставив им фактического места проживания, тем самым нарушив миграционное законодательство Российской Федерации.На территории ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы выявлен аналогичный случай нарушения миграционного законодательства. Участковые уполномоченные задержали 55-летнего зеленоградца, который за денежное вознаграждение также незаконно осуществил постановку иностранных граждан на учет в своей квартире в 8 микрорайоне, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам дознанием территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31