В городе Нурлат в Татарстане погибли в результате отравления газом два человека. Трагедия произошла в частном жилом доме по улице Лесная.

В городе Нурлат в Татарстане погибли в результате отравления газом два человека. Трагедия произошла в частном жилом доме по улице Лесная.По сообщению главка МЧС России по республике, сообщение о предположительном отравлении газом двух человек со смертельным исходом поступило от дежурного фельдшера. Прибыв на место, спасатели нашли в доме тела двух погибших мужчин, передает ТАСС.Причина трагедии устанавливается. На месте происшествия работают специалисты газовой службы и правоохранители.