Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов дисквалифицировать Евгения Устюгова, а также лишить его золотой медали Олимпиады в Сочи.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов дисквалифицировать Евгения Устюгова, а также лишить его золотой медали Олимпиады в Сочи."Никогда такого не было – и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг... Россия потеряла первое место… Весело веселье – тяжело похмелье", – написал комментатор на своей странице в Instagram.Напомним, что Евгений Устюгов был дисквалифицирован на два года из-за употребления запрещенного вещества и лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете.