Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, глава ВОЗ призвал мировое сообщество сплотиться в борьбе с коронавирусом. "Мы должны руководствоваться солидарностью", — приводит его слова ТАСС.По мнению Гебрейесуса, главную угрозу сейчас представляет не вирус как таковой, а "стигматизация". Он также призвал "остановить ненависть" и не политизировать проблематику COVID-19."В нашем расколотом и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, где страны могут работать вместе ради общей цели", — подчеркнул глава ВОЗ.Вместе с тем он отметил, что в тенденции распространения вируса есть и обнадеживающие моменты. Так, за пределами Китая еще не было зарегистрировано массового заражения COVID-2019. Однако в самой КНР количество заразившихся продолжают расти, при этом в числе заболевших — более 1700 врачей, что вызывает озабоченность ВОЗ.Гебрейесус, кроме того, указал, что мировое сообщество уделяет недостаточно внимания финансированию мер по борьбе против коронавируса. "Все страны должны быть подготовлены на случай выявления у них случаев заболевания", — цитирует высказывание руководителя организации "Интерфакс".Он также призвал популярные соцсети бороться с дезинформацией и ложными слухами, которые появляются вокруг COVID-2019, а государства — с истерией и дезинформацией, связанной с коронавирусом.По последним данным, в Китае заразились более 66 тысяч человек, 1523 умерли, свыше 8 тысяч выздоровели. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, в том числе в России. Во Франции от нового типа коронавируса умер 80-летний турист из КНР. В самом Китае за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса или искажение информации о состоянии больного могут даже казнить.