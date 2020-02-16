Стражи порядка пригласили школьников на экскурсию в отдел полиции.

В рамках акции «Неделя мужества» сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району провели день открытых дверей для учащихся 7-8 классов средней общеобразовательной школы города Вязники.Данное мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения.В начале встречи ребята собрались в актовом зале, где специалист направления профессиональной подготовки ОМВД России по Вязниковскому району Ирина Зубанова рассказала об истории органов внутренних дел, о земляках – участниках войны, о тех, кто служил в горячих точках, семейных династиях, а также представила образцы оружия и специальных средств, состоящих на вооружении МВД России. Также школьники смогли узнать много интересного о деятельности органов внутренних дел, увидеть работу разных подразделений полиции.Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Вязниковскому району ознакомили ребят со спецификой работы подразделения, тяжести и видах наказаний, предусмотренных законодательством за совершение преступлений.Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району Ирина Шабалина провела беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения и рассказала о службе в инспекции.Кроме того стражи порядка продемонстрировали ребятам специальные средства, состоящие на вооружении в полиции, показали сборку, разборку оружия. Рассказали о том, как спецсредства и амуниция помогают правоохранителям в их службе, после этого школьники с удовольствием примерили на себя бронежилеты и защитные шлемы.В завершение встречи ребята посетили музей вязниковской милиции. Представитель Общественного совета при ОМВД России по Вязниковскому району и ветеран МВД Андрей Пайков ознакомил школьников с экспонатами музея, образцами обмундирования, рассказали о земляке – Герое России, генерал-полковнике милиции Иване Ивановиче Голубеве.