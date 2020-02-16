В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское Динамо на выезде в овертайме обыграло рижское Динамо со счетом 7:6. После первого периода гости уступали в счете в три шайбы – 2:5.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на выезде в овертайме обыграло рижское "Динамо" со счетом 7:6. После первого периода гости уступали в счете в три шайбы – 2:5.У победителей хет-трик оформил Дмитрий Яшкин, дубль – Даниил Тарасов и по разу отличились Андре Петерссон и Егор Зайцев, а у хозяев льда дубль оформил Гинтс Мейя и по одной шайбе забросили Лаурис Дарзиньш, Марек Дялога, Сергей Гимаев и Картер Эштон.Стоит отметить, что хоккеисты московской команды Вадим Шипачев и Теэму Пулккинен записали на свой счет по три результативных передачи, а их одноклубники Юусо Хиетанен и Микс Индрашис – по две.Москвичи одержали шестую победу кряду и с 77 очками занимают четвертое место в Западной конференции, а рижане, потерпевшие поражение в 13-й игре подряд, в ней же расположились на 12-й строчке, имея в активе 35 очков.