Застреливший в Калининграде семейную пару и ранивший их сына мужчина скончался в реанимации. Как сообщила представитель Следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко, после нападения злоумышленник совершил попытку свести счеты с жизнью.

Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации. Как сообщила представитель Следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко, после нападения злоумышленник совершил попытку свести счеты с жизнью.Как сообщалось, в субботу, 15 февраля, вечером в Калининграде мужчина несколько раз выстрелил в троих прохожих из охотничьего карабина. От полученных огнестрельных ранений мужчина и женщина скончались на месте, их сын, 13-летний подросток, был госпитализирован. Мотивом нападения стала личная неприязнь 63-летнего злоумышленника.Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко уточнила, что подросток не получил ранения в результате стрельбы, у него психологическая травма. В настоящее время он уже передан родственникам, с ним работает психолог, сообщает ТАСС.Информированные источники сообщили, что у погибшей семейной пары был бизнес на рынке, женщина была беременна, передает РИА Новости. Убийство семейной пары было совершено около Центрального рынка. По данным информированного источника, огонь открыл также рыночный торговец, который давно находится с ними в натянутых отношениях, сообщает РИА Новости.