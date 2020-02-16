Генеральный директор Сочи Дмитрий Рубашко сообщил, что 17 февраля президент клуба Борис Ротенберг встретится с руководством Зенита, чтобы согласовать аренду нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина. По его словам, футболист выразил желание выступать за черноморскую команду.

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что 17 февраля президент клуба Борис Ротенберг встретится с руководством "Зенита", чтобы согласовать аренду нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина. По его словам, футболист выразил желание выступать за черноморскую команду."Нужно было подождать, чтобы все соответствовало и удовлетворило всех. Это рабочие моменты. Надеюсь, завтра они будут разрешены. Сам Саша не скрывал своего желания (играть за "Сочи")", – цитирует Рубашко ТАСС.Также он заявил, что президент клуба Борис Ротенберг отправился в Санкт-Петербург на переговоры с руководством "Зенита", чтобы утрясти все вопросы, связанные с арендой Кокорина.Ранее форвард санкт-петербургской команды прибыл на сбор "Сочи", который проходит в Турции.