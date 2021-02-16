Теперь в течение двух недель стороны должны направить свои доводы по изложенным в документах позициям. Далее дело направят для рассмотрения во Владимирский областной суд.

Адвокат бывшего директора Алексея Мельникова, который к 8 годам колонии, а также прокурор Владимира постараются обжаловать приговор Фрунзенского районного суда.Напомним, что экс-руководитель признан виновным в мошенничестве и растрате в особо крупном размере. При этом он был оправдан по делам о преднамеренном банкротстве предприятия и злоупотреблении полномочиями.И вот, 4 февраля от надзорного ведомства, а 11 от защиты Алексея Мельников в суд поступили апелляционное представление и жалоба.Теперь в течение двух недель стороны должны направить свои доводы по изложенным в документах позициям. Далее дело направят для рассмотрения во Владимирский областной суд.