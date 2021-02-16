Завершить весь объём работ стройфирма должна до конца 2021 года.

Во Владимирской области на завершение строительства и реконструкци терапевтического корпуса под акушерский в Ковровской городской больнице №1 направят 915 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.«В учреждении разместятся отделение патологии беременности, дневной стационар, послеродовые отделения, акушерское обсервационное отделение, центральное стерилизационное отделение, клинико-диагностическая лаборатория и рентгеновские кабинеты», - уточнили в обладминистрации.Напомним, что возведение больницы началось ещё в 80-х годах прошлого века. Позднее стройку «заморозили». Лишь в 2011 году в регионе вернулись к решению проблемы ковровского долгостроя.Было принято решение перепрофилировать корпус. В 2017 году власти разработали проектно-сметную документацию. В июне 2020 года был заключен контракт с подрядчиком, которым стала компания ООО «АСГ Техно Строй». Завершить весь объём работ стройфирма должна до конца 2021 года.