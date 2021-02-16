Режим белорусского президента Александра Лукашенко начал разлагаться. Такое заявление сделал политический аналитик Сергей Чалый.

Режим белорусского президента Александра Лукашенко начал разлагаться. Такое заявление сделал политический аналитик Сергей Чалый.Эксперт сравнил Всебелорусское народное собрание (ВНС) с партийными съездами времен позднего Леонида Брежнева. Генсек просил отпустить его на пенсию, но все уговаривали его остаться, объясняя это тем, что никто не может справиться с его обязанностями. Подобное сегодня происходит с Александром Лукашенко.Показательным, по мнению Чалого, было завершение ВНС. Военный комиссар Гомельской области назвал Лукашенко "настоящим национальным лидером" и попросил разрешения пожать ему руку. А начальник Минского аэроклуба предложил наградить президента званием героя Белоруссии."Появление такого лизоблюдства и лести – признак стадии разложения режима", – выразил мнение эксперт.Аналитик также объяснил, почему в своей речи часто возвращался к 1990-м годам. Президент находится в состоянии тревоги и пытается вернуться к тому состоянию, когда ему было безопасно, когда он был героем. "Ему это важно психологически", – цитирует Чалого TUT.by.Ранее политолог Андрей Казакевич . Эксперт обратил внимание, что Александр Лукашенко так и не озвучил конкретные политические цели на ВНС. Это связано с тем, что у главы республики нет четкого плана действий. Он не хочет ничего менять и специально тянет время.