А значит - он будет находиться в ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

А значит - он будет находиться в ведении Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Спор с городской администрацией Владимира из-за "музея природы" на улице Мира шел с декабря 2019 года.Напомним, что осенью 2019 года власти областного центра. Дирекция Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника тогда не исключала, что в этом случае социально-значимой экспозиции придется искать себе новый дом.Администрация Владимира заявила, что раньше музейщики квартировали в городских зданиях на льготных условиях. А теперь льгота просто ликвидируется. Или город даже готов забрать "Музей природы" себе. Город брался сделать его муниципальным музеем. Также проводить экскурсии, точно так же его содержать.Отметим, что десятки лет в этом здании на экспозиционных площадях, составляющих около 400 кв.м., было представлено несколько сотен экспонатов. В том числе чучела крупных животных: лося, медведя, кабана, волка, рыси. В экспозиции представлены «уголки» леса, водоема, луга, поля - с характерными для этого ландшафта растениями и животными.