Заявление об уходе она не писала.

Региональные СМИ, со ссылкой на источник в администрации области, облетела информация о скорой отставке . Якобы, из-за проблем во владимирской медицине она решила покинуть пост главы ведомства.Однако сама Елена Дмитриевна, в телефонном разговоре с нашими коллегами с «Шестого канала», опровергла слухи об уходе.«Заявления об увольнении я не писала», - ответила она.Добавим, что с прошлой недели в депздраве проводится доследственная проверка действий чиновников из-за несвоевременного обеспечения детей-инвалидов льготными лекарствами. Прокуратура в СУ СК по Владимирской области материалы проверки для решения вопроса о возбуждени уголовного дела по статье «Халатность».