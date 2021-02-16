«Энергосбыт Волга» объявляет о старте акции «Всё включено». Цель акции – продвижение дистанционных сервисов обслуживания клиентов: Личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга».

«Энергосбыт Волга» объявляет о старте акции «Всё включено». Цель акции – продвижение дистанционных сервисов обслуживания клиентов: Личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга».Акция будет проводиться с 15 февраля по 30 апреля 2021 года. Чтобы стать её участником и получить гарантированные подарки от партнёров, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете или мобильном приложении, передать показания приборов учёта электроэнергии, а также оплатить произведённые начисления.Каждый выполнивший условия акции клиент станет обладателем гарантированного подарка – пакетного приза от партнёров акции: интернет-магазинов «OZON» и «My book», маркетлейса «Базар страховок». А гарантирующий поставщик электроэнергии «Энергосбыт Волга» среди новых пользователей Личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга» разыграет подарочные сертификаты номиналом 3000 рублей на приобретение бытовой техники.Итоги акции будут подведены в мае 2021 года. С полными правилами проведения можно ознакомиться на сайте: .«Энергосбыт Волга» постоянно развивает и совершенствует работу своих дистанционных сервисов. Мы видим, как востребованы наши Личный кабинет и мобильное приложение. Поэтому мы приняли решение провести стимулирующую акцию для наших клиентов – активных пользователей онлайн-сервисов, и пригласить тех, кто ещё не успел оценить их преимущества», – рассказал генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.Для регистрации в Личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн и без комиссии, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, платежам и отслеживать статистику по ним.«Энергосбыт Волга» желает удачи всем участникам акции «Всё включено»!