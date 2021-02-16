Актеры хотят перевезти сруб старинного дома из Коврова - чтобы дополнить самобытный облик села Фомиха. Некоторым домам здесь более ста лет. Поэтому театру особенно требуется материальная поддержка. Чтобы как можно скорее принимать зрителей.

Сельский театр комедии и драмы в Фомихе существовал всего полгода. Но за это время успел завоевать любовь зрителей из многих городов России.В этом году театр стал обладателем всероссийской независимой премии "Хэдлайнер года". Чем же театр так покорил публику и как его планируют восстановить - в репортаже Анастасии Сахаровой.Это был не просто "старый деревенский дом с печкой и банькой". Как его назвали сами актеры - мастерская. Здесь играли 3-4 авторских спектакля в месяц. Несмотря на то, что пожарные приехали быстро, спасти не удалось ничего. Сгорели костюмы, декорации. Остался лишь сруб, запорошенный снегом.Ирина Михейшина, актриса:- Здесь был наш дом. -Да он и есть! - Здесь мы сделали перфоманс "Новоселье", большой спектакль "По грибы", в котором мы задействовали всю территорию этого села. И дорогу, лес, и церковь.Больше, чем театр. Это семья. Однажды за деревенским столом здесь собрались сто человек! Несмотря на то, что в Фомихе - 10 жилых домов. Зрители приезжали из Суздаля, Москвы, Владимира и даже Санкт-Петербурга.Дмитрий Максименков, актер:- И часто в соцсетях под фразой "сельский театр" реагируют на это как на досуг, которым мы занимаемся после сельских дел. Но в нашем случае это совсем по-другому.Команда профессиональных актеров, режиссеров, художников и музыкантов - около 10 человек. Практически все живут в Москве и работают театрах. Дмитрий Мышкин закончил московский университет культуры в Москве и студию МХАТ. Играл на всех независимых площадках столицы.Дмитрий Мышкин, актер, режиссер:- Вы участвуете во многих спектаклях в Москве. Но говорите, что хотите вернуться во Владимир. Почему? Потому что считаю, что это возвращение к нашим корням. К истокам.Полное погружение в атмосферу. Однажды актеры в Фомихе разыгрывали спектакль 24 часа. С перерывом на сон - в гамаках. Даже в Москве получить такой опыт нереально, рассказывает актриса Ирина Михейшина.Ирина Михейшина, актриса:- Это настоящая радость. В таких местах, которые держатся за счет своей отстраненности. От цивилизации, можно так сказать. Туда не так просто добраться. И главное - сохранить чудо, тайну этого места.Актеры хотят перевезти сруб старинного дома из Коврова - чтобы дополнить самобытный облик села Фомиха. Некоторым домам здесь более ста лет.Поэтому театру особенно требуется материальная поддержка. Чтобы как можно скорее принимать зрителей.- Мы хотим создавать современное актуальное искусство.В месте, где это необходимо. Быть готовым уже в мае открыть сезон новыми спектаклями. Вот такие вот у нас надежды.Весь мир-театр. Шекспировская фраза как никогда уместна. Театр в деревенских ландшафтах, в изгибах реки, в гуще леса. И лучшие декорации - рассветы, закаты, кроны деревьев. Артисты уверены, главное - сберечь природу. Все остальное можно восстановить. Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. Вести-Владимир.Сейчас актерам требуется помощь по восстановлению театра. Если вы желаете присоединиться, то реквизиты можно найти в группе ВконтактеАнастасия Сахарова, Александр Чунаев