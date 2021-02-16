Прием заявок ещё открыт - до 28 февраля. Победители станут известны 10 марта.

Жители 33 региона принимают участие в межрегиональном фестивале-конкурсе «Факел Победы». Он проходит в группе “ВКонтакте” муниципального автономного учреждения "Районный Дом культуры". Первыми в бой вступили александровцы. Поддержим земляков!На фестиваль уже заявлены песни «День Победы» Владимира Егорова и «Смуглянка» в исполнении Юрия Буланова. Вокальное состязание посвящено Дню освобождения Поддорского района от немецко-фашистских захватчиков. Сложность участия в том, что видео выступления должно быть снято одним дублем на статичную камеру без склеек и монтажа. Кроме песен, на конкурс принимаются поделки, танцы, чтецкие номера и театральное творчество. Конкурс доступен для всех возрастов. Прием заявок ещё открыт - до 28 февраля. Победители станут известны 10 марта.